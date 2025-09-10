Le qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo si concludono con il cuore spezzato del Venezuela e la Bolivia agli spareggi

HQ

Si sono concluse le qualificazioni alla Coppa del Mondo CONMEBOL, con emozioni fino alla fine per Bolivia e Venezuela. Entrambe le nazioni hanno avuto la possibilità di qualificarsi per gli spareggi della Coppa del Mondo, e nelle partite giocate martedì (mercoledì all'alba dell'ora europea), la Bolivia ha ottenuto l'ambito biglietto per gli spareggi, sconfiggendo il Brasile.

Un gol su rigore di Miguelito dalla Bolivia, dopo una revisione del VAR, è stato sufficiente alla Bolivia per finire settima in classifica con 20 punti. La squadra di Ancelotti, già qualificata (ma con una quinta posizione piuttosto brutta con 28 punti) non è riuscita a trasformare molte occasioni allo stadio El Alto, situato a 4.150 metri sul livello del mare.

Nel frattempo, il Venezuela è stato battuto dalla Colombia 6-3. Un colpo al cuore per il Venezuela, che ha iniziato a passare in vantaggio, ma è stato fermato da un "poker" di Luis Javier Súarez. La sconfitta significa che sono rimasti con 18 punti, fuori dal posto per i play-off.

Il Venezuela mirava a raggiungere la sua prima qualificazione alla Coppa del Mondo (l'unica squadra CONMEBOL a non aver mai giocato la Coppa del Mondo) beneficiando dell'edizione 2026 ampliata, con 48 squadre invece di 32. Tuttavia, è la Bolivia il paese in pista per la prima partecipazione alla Coppa del Mondo dal 1994.

Quando sono gli spareggi interconfederali per la Coppa del Mondo 2026

Per fare ciò, il Venezuela dovrà poi vincere gli spareggi interconfederali, disputati tra squadre di CONCACAF (Nord e Centro America), AFC (Asia), CAF (Africa), CONMEBOL (Sud America) e OFC (Oceania).

Ci vorrà un po' di tempo, dato che non accadranno fino al 23-31 marzo 2026. Ci saranno sei squadre, con le partite determinate in base al loro ranking FIFA. Attualmente, l'unica altra squadra al fianco della Bolivia è la Nuova Caledonia, dell'OFC: ci saranno due nazioni della CONCACAF, e una dell'Asia e dell'Africa, da determinare dopo la finestra internazionale di novembre 2025.