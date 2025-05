Le Radeon RX 9060 e RX 9060XT di AMD affermano di essere la scheda grafica più economica

HQ

Mentre su Internet è attualmente in corso un acceso dibattito su 8 GB di VRAM o meno, con AMD che si schiera con i consumatori, sottolineano ancora che molti giocano solo a 1080p e come tali non hanno bisogno di più.

E mentre AMD ha ragione, con l'ultimo sondaggio Steam Hardware che rivela che oltre il 55% degli utenti ha una risoluzione di 1080p, AMD sta ancora attaccando le schede da 12 GB e 16 GB di Nvidia con un rapporto prezzo/prestazioni senza pari sotto forma della nuova serie RX 9060 rivelata al Computex 2025.

La RX 9060 offre 8 GB di VRAM, a meno di $ 300, ma per molti la RX 9060XT sembra un affare di gran lunga migliore in quanto raddoppia fino a 16 GB di VRAM, rendendola una scheda sovradimensionata per i giochi a 1440p e con un prezzo consigliato di soli $ 349.

Entrambe le schede supportano la nuova piattaforma FSR 4 e utilizzano chip GPU Navi44 a 4 nm e, avendo l'architettura RDNA, come AMD, utilizza connettori standard a 8 pin con un assorbimento di potenza massimo di soli 180 Watt.