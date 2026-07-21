Le ragioni per cui il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha boicottato la finale della Coppa del Mondo: lunga lista di controversie

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Il presidente UEFA Aleksander Ceferin non ha partecipato alla finale della Coppa del Mondo a New York/New Jersey domenica, vinta dalla Spagna 1-0, anche se aveva viaggiato per la partita d'apertura a Città del Messico il mese scorso.

Il rapporto tra UEFA e i Presidenti FIFA non è buono, e si è solo aggravato dopo le diverse controversie della Coppa del Mondo, nessuna più grande di quando la FIFA ha revocato la sospensione all'attaccante statunitense Folarin Balogun in una decisione senza precedenti, presa dopo che Donald Trump ha chiamato personalmente Infantino. Quel caso ha suscitato scalpore nel mondo del calcio, e la UEFA è stata molto severa con la loro dichiarazione, definendola "senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile".

Ma ci sono altre differenze: alcune delle decisioni arbitrali più dibattute in questa Coppa del Mondo, come l'espulsione di giocatori per espulsione per essersi coperto la bocca quando parlano con i rivali, o il rischio di immergersi nel nuovo protocollo di "identità sbagliata" che ha causato l'espulsione dell'attaccante svizzero Breel Embolo nella sconfitta ai quarti di finale contro l'Argentina, non sarà seguito nelle competizioni UEFA per club o internazionali.

La UEFA congelerà anche i prezzi dei biglietti per Euro 2028 per evitare lo scalping e i prezzi elevati visti quest'anno sono fortemente contrari all'idea di partecipare al prossimo Mondiale con 64 squadre (il solito era 32 e poi aumentato a 48 in questa edizione), cosa che la FIFA sta considerando dopo essere stata richiesta dalla CONMEBOL; e quando all'arbitro somalo Omar Artan è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, la UEFA è intervenuta rapidamente consegnandogli la Supercoppa europea ad agosto.