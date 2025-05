Le recensioni della serie Borderlands sono attualmente in abbondanza su Steam

HQ

Mentre Gearbox è impegnato a finalizzare Borderlands 4, gli altri giochi della serie sono attualmente in fase di review bombed il Steam. Questo dopo che il nuovo proprietario di Gearbox Take-Two, dopo aver acquistato Gearbox da Embracer l'anno scorso, ha ora aggiornato il suo EULA (Contratto di licenza con l'utente finale).

Più specificamente, e secondo Game Rant, Take-Two ha apportato alcune modifiche che sono appena entrate in vigore in cui ora avrà più accesso alle informazioni dei clienti, il che rende i fan insicuri delle motivazioni dell'azienda e quindi della loro stessa sicurezza, il che li ha portati a mostrare la loro insoddisfazione sotto forma di review bombing della serie su Steam. Resta da vedere se questo farà cambiare idea a Take-Two, ma è improbabile, e finora l'azienda non ha risposto alle critiche dei giocatori.