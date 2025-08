Le regole ufficiali dei videogiochi Pokémon sono state aggiornate e consentiranno ai Pokémon misteriosi

HQ

The Pokémon Company ha aggiornato il suo regolamento con il Regulation Set J, che implementa una serie di importanti modifiche per il GCG Pokémon competitivo della prossima stagione. In particolare, i Pokémon leggendari saranno finalmente legali nelle competizioni ufficiali.

Ma con sfumature. Secondo le regole, i Pokémon del Pokédex di Paldea (1-400), del Dex di Kitakami (1-200) e del Dex di Blueberry (1-243) potranno competere, con poche eccezioni. Un massimo di due Pokémon speciali (misteriosi) possono essere scelti dall'elenco dei Pokémon idonei, mentre un altro elenco con alcune vecchie conoscenze (ad esempio Mew, Mewtwo, Ho-oh, Lugia, Deoxys, Kyogre, Groudon, Jirachi, Koraidon e Miraidon) è ancora limitato.

Puoi dare un'occhiata al nuovo set regolamento J per i videogiochi Pokémon qui. Le nuove regole entreranno in vigore per gli eventi classificati a settembre 2025 e saranno incorporate nei campionati entro la fine di novembre 2025.