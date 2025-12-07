Le relazioni Cina-Giappone peggiorano: caccia cinesi dirigono radar sulle armi sugli aerei giapponesi

HQ

La tensione tra Cina e Giappone è aumentata dopo che il Giappone ha riferito questo fine settimana che caccia cinesi hanno diretto radar di controllo del fuoco contro aerei militari giapponesi in due incidenti vicino alle isole di Okinawa. Poi, Tokyo ha presentato una protesta formale e ha dichiarato che avrebbe risposto.

Nel frattempo, la Cina ha negato la versione giapponese e ha affermato che gli aerei giapponesi stavano disturbando le esercitazioni da portaerei già annunciate a est dello Stretto di Miyako. Pechino ha sostenuto che le azioni del Giappone mettevano in pericolo la sicurezza dei voli e ha chiesto che Tokyo fermasse quelle che ha definito calunnie e provocazioni in prima linea.

Le relazioni continuano a declinare

Gli episodi sono avvenuti mentre le relazioni continuano a deteriorarsi dopo i commenti del primo ministro giapponese sulle possibili risposte a una mossa cinese contro Taiwan. Queste illuminazioni radar potrebbero essere considerate gli scontri militari Cina-Giappone più gravi degli ultimi anni, aggiungendo pressione a un ambiente di sicurezza regionale già teso.

L'Australia ha espresso profonda preoccupazione e riaffermato il sostegno al Giappone. Nel frattempo, l'attività militare cinese nelle acque dell'Asia orientale si è intensificata, con oltre 100 navi della marina e della guardia costiera schierate la scorsa settimana. Taiwan ha inoltre riportato un aumento delle operazioni cinesi vicino alla linea mediana dello Stretto di Taiwan.

Commenti da Giappone e Cina

Giappone: "Abbiamo presentato una forte protesta alla parte cinese e chiesto misure preventive severe... Agiremo con calma e determinazione."

Cina: "Abbiamo solennemente chiesto alla parte giapponese di smettere immediatamente di diffamare e diffamare, e di limitare rigorosamente le sue azioni in prima linea. La Marina cinese prenderà le misure necessarie in conformità con la legge per salvaguardare risolutamente la propria sicurezza e i legittimi diritti e interessi."