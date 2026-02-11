Le ricerche su Google per "alternative a Discord" sono aumentate del 10.000% negli ultimi due giorni
La nuova verifica dell'identità di Discord, che sarà implementata a marzo, ha spinto molte persone a considerare alternative.
L'altro giorno abbiamo riferito che stanno arrivando importanti cambiamenti su Discord, poiché il popolare servizio di chat sta introducendo la verifica dell'età in tutto il mondo. Se non sei disposto a fornire una prova della tua età, avrai accesso solo a contenuti "adatti agli adolescenti", il che ovviamente significa una forte censura sia sui canali accessibili sia su ciò che puoi fare sul servizio.
Le modifiche sono principalmente pensate per proteggere i minori, ma non tutti sono desiderosi di rivelare la propria identità (per motivi che vanno dalle preoccupazioni sulla privacy alla recente violazione dei dati di Discord lo scorso anno), o a passare attraverso il processo di verifica. Ora, Windows Central riporta che le ricerche su Google per "alternative a Discord" sono aumentate negli Stati Uniti di circa il 10.000% negli ultimi due giorni, rispetto al mese precedente.
Altre ricerche che sono aumentate significativamente sono alternative specifiche su Discord come Stoat, Matrix, IRC e Mumble - tutte aumentate fino al 4000%. Questi tipi di reazioni forti tendono a svanire col tempo, ma storicamente hanno portato anche all'emergere di alternative. Un esempio recente è l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, che ha portato a un gran numero di persone a lasciare il servizio, con Bluesky che si è fatto avanti come alternativa e, soprattutto, il lancio di Threads che è diventato un concorrente di grande potere.
Se Discord ripenserà, se questo passerà o se sorgerà davvero uno sfidante vincente resta da vedere. Qual è la tua opinione sulla questione? Discord manterrà la sua posizione unica anche dopo questo?