Le riprese della serie Netflix di Scooby-Doo inizieranno questo autunno

Prendi i tuoi Scooby Snacks e preparati a risolvere alcuni misteri, poiché la serie live-action Scooby-Doo di Netflix inizierà le riprese nei prossimi due mesi.

La serie è una collaborazione tra Warner Bros. e Netflix, e il CEO e presidente di WB Television Group ha confermato a Variety che lo show inizierà le riprese questo autunno/autunno se tutto va secondo i piani.

Lo show sarà un prequel, incentrato sugli amici Daphne e Shaggy mentre trascorrono la loro estate in un campo nel bosco, solo per ritrovarsi coinvolti in un mistero con protagonisti altri due adolescenti e un cucciolo di alano.