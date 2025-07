Le riprese della serie Neuromante di Apple TV+ sono in corso

Apple ha una pletora di grandi spettacoli di fantascienza, tra cui il sontuoso Foundation, l'avvincente Dark Matter, il loing-running For All Mankind, il comico Murderbot e una varietà di altri. Presto, questo si espanderà con un adattamento di Neuromancer dell'autore William Gibson, qualcosa che in realtà dovrebbe essere più vicino di quanto non sia più lontano.

Diciamo questo perché il colosso dello streaming ha ormai rivelato che la produzione della serie è in corso. Questo è stato confermato in un breve video teaser che ci dà un primo assaggio del set per il Bar Chatsubo, un famoso social hub dove hacker e truffatori amano riunirsi.

Oltre a questo, non abbiamo ulteriori informazioni su questo progetto, ma ora possiamo sperare che se le riprese sono in corso c'è la possibilità che Neuromancer arrivi già il prossimo anno.