Le riprese di Extraction 3 sono ufficialmente iniziate, Chris Hemsworth e Idris Elba tornano a protagonisti

Ad aprile è stato riportato che Netflix stava trattando con i creativi e le star dietro i film di Extraction nel tentativo di realizzare un terzo capitolo della saga. Questo fu poi confermato da un altro rapporto che affermava che i programmi di produzione del progetto erano in fase di stabilità, suggerendo che non sarebbe passato molto tempo prima che la produzione iniziasse.

Ora possiamo seguire questi rapporti con la conferma che Extraction 3 è ufficialmente in produzione. Netflix ha condiviso una prima immagine dal set del film, rivelando che Chris Hemsworth tornerà nel ruolo del protagonista Rake, supportato da Alcott di Idris Elba. Anche Sam Hargrave è tornato alla regia.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questo prossimo capitolo, il clapperboard tenuto da Hargrave forse fa luce sul progetto, ovvero che sembra esserci una nave cargo assediata da elicotteri in quello che sembra un ambiente ispirato al sud-est asiatico, a giudicare dalla giungla e dall'arcipelago insulare. Questo non è affatto una conferma di dettagli concreti, ma sarebbe insolito che il clapperboard avesse dettagli con così poca importanza.

Per quanto riguarda la data di anteprima del progetto, se la produzione è già in corso, è molto probabile che vedremo Extraction 3 su Netflix nel 2027.