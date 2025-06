Le riprese di Masters of the Universe di Amazon hanno terminato

Tra poco meno di un anno, il film Amazon MGM Studios ' Masters of the Universe, che sarà un progetto live-action, farà il suo arrivo nelle sale. La premiere del film è attualmente prevista per il 5 giugno 2026 e non c'è motivo di dubitare che sarà così al momento poiché il film ha appena terminato la produzione, dandogli circa 11 mesi per concludere la post-produzione ed essere pronto per i fan di tutto il mondo.

Sappiamo che questo è il caso perché il protagonista Nicholas Galitzine, che interpreterà sia Prince Adam che He-Man nel film, si è rivolto a Instagram per informare i fan che la produzione si è conclusa, condividendo anche un po' di informazioni sulla sua esperienza di diventare il famoso personaggio Mattel.

"Beh, questo è tutto ciò che riguarda Masters of the Universe. È stato un onore assumersi la responsabilità di interpretare Adam and He Man. È stato il ruolo di una vita e ci ho messo tutto. Non c'è molto che posso mostrarvi, ma sono così orgoglioso del film che abbiamo fatto. Grazie al nostro fantastico cast e alla troupe per tutto il vostro duro lavoro".

Masters of the Universe Questo film offrirà un cast davvero impressionante, tra cui artisti del calibro di Camila Mendes nei panni diTeela, Alison Brie nei panni diEvil-Lyn, Jared Leto nei panni diSkeletor, Idris Elba nei panni diMan-at-Arms, Hafthor "The Mountain " Bjornsson nei panni di Goat Man e altri ancora. Il film èBumblebee stato realizzato dal regista Travis Knight e dallo sceneggiatore Chris Butler.