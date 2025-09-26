Le riprese iniziano il Spaceballs 2 con la rivelazione del cast completo

HQ

Spaceballs 2 è stato annunciato all'inizio di quest'anno e ora il film ha fatto il prossimo grande passo per diventare reale poiché sono iniziate le riprese del sequel parodia. Come rivelato in una nuova foto che mostra l'intero cast, Rick Moranis sta ufficialmente uscendo dalla pensione per Spaceballs 2.

Mentre era fortemente implicito che Moranis avrebbe fatto parte del film nella prima rivelazione, ora è stato bloccato il ritorno dell'attore, come lo vediamo nella foto del cast (via Variety). Gli utenti di Internet più attenti hanno notato che la foto parodiava l'immagine del cast de Il risveglio della Forza.

Già allora Spaceballs 2 sta dimostrando di essere pronto a fare grandi passi avanti a Star Wars ancora una volta. Oltre a Moranis, anche Bill Pullman, Daphne Zuniga e Mel Brooks riprenderanno i loro ruoli, e le nuove star includono Lewis Pullman, Josh Gad, Keke Palmer e Anthony Carrigan.

Spaceballs 2 è attualmente previsto per il rilascio nel 2027 ed è probabile che da qui ad allora riceveremo altri aggiornamenti sfacciati come questo.