Le riserve di gas dell'Ucraina hanno toccato il minimo di 11 anni a causa del conflitto in corso

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che gli impianti di stoccaggio del gas dell'Ucraina stanno operando solo al 20% della capacità, il più basso degli ultimi 11 anni, con solo 6 miliardi di metri cubi di gas stoccati all'11 maggio, ha dichiarato mercoledì la società di analisi ExPro.

Ciò avviene dopo che gli attacchi missilistici russi hanno danneggiato i principali siti di produzione, spingendo l'Ucraina ad aumentare i prelievi e le importazioni di gas. Nonostante gli sforzi per ricostituire le riserve, il Paese sta lottando per soddisfare il proprio fabbisogno energetico in vista della prossima stagione invernale.