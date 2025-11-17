Le scatole di Natale di Warhammer si esauriscono in pochi minuti, come puoi ancora averne una prima della stagione delle feste

HQ

Durante il fine settimana, i cofanetti natalizi di Warhammer sono stati pubblicati e, come previsto, alcuni degli eserciti più popolari sono andati esauriti in pochi minuti. The Space Marines: Iron Halo Strike Force in particolare sembrava un prodotto di alto valore, dato che è stato pubblicato a pochi minuti dal webstore di Games Workshop.

Anche il Plotone d'Assedio di Krieg è attualmente esaurito se guardiamo il negozio online di Warhammer. Tuttavia, non tutta la speranza è perduta se devi comprarti un cofanetto natalizio di Battleforce. Per esempio, alcuni eserciti hanno ancora preordini disponibili, come l'Impero T'au, i Figli dell'Imperatore e le Leghe di Votann. Le scatole Tyranid, Chaos Space Marine, Space Marine e Astra Militarum sono sparite sul webstore di Warhammer. Inoltre, nella gamma Age of Sigmar, il cofanetto Soulblight Gravelords è temporaneamente esaurito, ma le scatole Sylvaneth, Skaven e Gloomspite Gitz possono ancora essere ritirate al momento della stesura.

Se il tuo esercito è attualmente esaurito sul negozio web di GW, non c'è motivo di perdere la speranza. Altri rivenditori come Element Games hanno ancora molte scatole in preordine, incluse alcune esaurite sul sito di Games Workshop. Purtroppo, anche le scatole Space Marine e Krieg sono sparite, ma vale la pena tenerle d'occhio online.

Tuttavia, non c'è bisogno di ricorrere subito ai scalper su eBay, dato che questa ondata era solo per i preordini e l'uscita completa dovrebbe uscire il 28 novembre. Da quella data, puoi trovare le scatole fisicamente nei negozi e è prevista una rifornitura online. Il Natale non è ancora cancellato, ragazzi.

