Le scelte romantiche sono state aggiunte all'ultimo minuto in The Witcher 3

Triss o Yennefer? È un dibattito in cui i fan continuano a partecipare durante The Witcher 3: Wild Hunt. Uno è l'ex amante di Geralt nei libri, e la strega con cui è destinato a trascorrere la vita. L'altra è la donna con cui hai passato le partite, che col tempo hai imparato ad amare. Questo provoca una vera decisione divisa alla fine di The Witcher 3, ma a quanto pare questo aspetto del romanticismo quasi non esisteva.

Parlando con PC Gamer, il co-CEO di CD Projekt Red Adam Badowski ha spiegato che mancava qualcosa in The Witcher 3 mentre gli sviluppatori continuavano a lavorare sul gioco. "Non c'era fin dall'inizio, ma a un certo punto abbiamo capito che questa mancanza di conflitto, conflitto personale—ovviamente, c'è Ciri—ma mancava qualcosa," ha detto.

Quando qualcuno ha proposto di far scegliere ai giocatori tra Triss e Yen, Badowski si è reso conto che tutti i pezzi si erano incastrati. "Questa decisione è stata presa piuttosto tardi, ma è stata fantastica. È stata una grande decisione."

I lettori dei libri spesso sceglievano Yennefer, e se i fan di Triss speravano che Badowski si unisse al loro gruppo, si sbaglierebbero. "La mia scelta sarà sempre Yennefer," disse. Come qualcuno che ha giocato più volte e ha scelto solo Yennefer, devo essere d'accordo.