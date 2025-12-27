Le scene NSFW Dispatch non vedranno mai la luce perché AdHoc non le ha mai realizzate

HQ

Anche se potrebbe essere una commedia di supereroi, Dispatch mantiene un certo livello di maturità nei suoi contenuti. Vediamo una scena piuttosto bollente all'inizio dell'Episodio 4, e c'è molta nudità altrove nel gioco (soprattutto grazie a un pene verde). Tuttavia, potrebbero esserci stati un paio di altri momenti NSFW in un certo momento dello sviluppo.

Dispatch Lo sceneggiatore principale Pierre Shorette ha rivelato che alcune scene di sesso erano state tagliate dal gioco, e i fan hanno scavato a fondo nei file per scoprire che a un certo punto potrebbero esserci state scene in cui gli interessi amorosi (Blonde Blazer e Invisigal) potevano restare a dormire. È una scena per ogni partner, tra l'altro, voi avidi e sporchi.

"Fermiamoci qui," ha detto Dispatch il direttore del gioco Nick Herman parlando con Eurogamer. "[I fan] potevano vedere che avevamo booleani per 'se qualcuno doveva passare la notte' o 'quale interesse amoroso avrebbe passato la notte'. "

"Quindi dopo la festa, quello era il momento della storia in cui sarebbe successo," disse Shorette. Questo pone le scene potenziali poco prima degli episodi finali 7 e 8. Quando gli fu chiesto perché quelle scene non fossero state incluse, Herman rispose che il motivo era il denaro.

"Tutta quella scena era tipo il doppio o il triplo della durata; tutta la festa era quasi un intero episodio nell'appartamento di Robert. E per quanto riguarda lo scopo: probabilmente abbiamo preso circa 80 pagine da questo gioco. È stato molto lavoro di scrittura che ha dovuto essere tagliato per essere condensato in qualcosa che potessimo produrre," ha detto Herman. "Quindi, per dirlo: quelle scene non sono mai state storyboardate. Non sono entrati nell'animazione. Quindi la gente dice 'liberali': non sono mai esistiti concretamente."

Un giorno triste per i Dispatch scaccatori, ma almeno permette all'immaginazione di correre libera su ciò che sarebbe potuto succedere. E forse lascia aperta la porta per la seconda stagione.