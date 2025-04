Le schede MicroSD Express sono esaurite in Giappone un mese e mezzo prima del lancio di Nintendo Switch 2

HQ

Mancano meno di due mesi al lancio di Nintendo Switch 2, la console di nuova generazione che porterà una serie di nuove funzionalità pur mantenendo il formato ibrido che ha decretato il successo del suo predecessore. Le previsioni, nonostante il malcontento per l'aumento dei prezzi rispetto all'attuale generazione, rimangono positive e si prevede che sarà il lancio di console di maggior successo della storia. E sembra che anche alcuni dei suoi componenti aggiuntivi indichino che questo sarà il caso, come l'espansione dello spazio di archiviazione sotto forma di schede MicroSD Express.

Si scopre che queste schede di memoria MicroSD (diverse da quelle che possono essere utilizzate in Switch 1) sono esaurite in Giappone. Come riportato dal portale giapponese GDM, le carte Express sono esaurite non solo nei negozi di Akihabara, ma anche in tutto il paese, e questo ha suscitato scalpore che è apparso anche sui media mainstream giapponesi.

Nintendo Switch 2 viene fornito di serie con 256 GB di spazio di archiviazione per l'installazione dei giochi e, da quello che abbiamo visto finora, non c'è un enorme salto nella memoria di cui i giochi first-party avranno bisogno sulla prossima console, quindi non vediamo molta urgenza in questo acquisto. Ma considerando che alcune terze parti confermate come Elden Ring o Cyberpunk 2077 sono esigenti in questo senso, forse i giapponesi approfitteranno dell'arrivo di questi titoli quando arriverà il 5 giugno. Inoltre, possono permettersi questo piccolo investimento, poiché il modello economico di Nintendo Switch 2 è limitato alla vendita nel paese.