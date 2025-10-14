Le Sentinelle tornano a League of Legends dopo aver acquisito 100 punti LCS Ladri

HQ

Sono stati alcuni anni turbolentiLeague of Legends per gli eSport in Nord America, poiché la LCS è stata abbandonata e sostituita con la LTA come parte di uno sforzo per sviluppare la crescita ed espandere la regione, poiché stava rimanendo indietro rispetto al resto. Tuttavia, l'LTA si rivelò un fallimento colossale e questo portò aRiot Games fare marcia indietro e uccidere l'LTA e sostituirlo ancora una volta con l'LCS.

I problemi nella regione hanno portato ad alcune importanti partenze, l'ultima delle quali è stata 100 Thieves. Mentre la squadra gareggerà a Worlds 2025 come uno dei rappresentanti della regione, questo sarà l'ultimo hurrà nell'eSport, poiché ha venduto il suo posto LCS nientemeno che a Sentinels.

Dopo anni di assenza dalla LCS, Sentinels tornano per la stagione 2026 e oltre. Non si sa ancora chi farà parte del loro roster o chi lo allenerà, ma l'annuncio è stato fatto da Yiliang "Peter" "Doublelift" Peng che ha utilizzato la piattaforma per confermare che non avrà quasi nessun coinvolgimento nel progetto.

Chi ti aspetti Sentinels firmi per il suo team LCS?