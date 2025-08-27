Le skin per armi e operatori di Call of Duty: Black Ops 6 non verranno trasferite in Black Ops 7

HQ

Sembra che Call of Duty e Activision abbiano sentito le grida dei fan che vogliono di nuovo un'esperienza CoD più realistica e autentica. Un nuovo aggiornamento di Activision ci dice che non vedremo le stesse skin per operatori e armi che avevamo in Call of Duty: Black Ops 6.

Questo perché quelle skin non verranno trasferite. "Gli operatori, le skin operatore e le armi di Black Ops 6 non verranno più trasferiti in Black Ops 7", si legge nel post sul sito web di Call of Duty. "Black Ops 7 deve essere autentico per Call of Duty e la sua ambientazione. Ecco perché i contenuti dell'operatore e delle armi di Black Ops 6 non verranno trasferiti a Black Ops 7. I gettoni PE doppi e le GobbleGum continueranno a essere mantenuti, perché sappiamo che il vostro tempo e la vostra progressione sono importanti".

Warzone non è interessato e potrai comunque avere tutti i tuoi contenuti di Black Ops 6 nel battle royale. Per alcuni fan, questo sarà un annuncio irritante, in quanto significa che stanno effettivamente lasciando i loro cosmetici in una versione precedente di Call of Duty. Ma potrebbe essere l'inizio di un nuovo punto di svolta per CoD, riportando il franchise alle sue radici.

Call of Duty: Black Ops 7 verrà lanciato il 14 novembre per PC, PlayStation e console Xbox.