Le società sportive di Valencia ricordano le manifestazioni di solidarietà nel primo anniversario della tragica sentenza DANA

Un anno fa, in Spagna si è verificata una delle peggiori catastrofi naturali, che ha causato la morte di 237 persone, la maggior parte delle quali a Valencia, devastando quasi cento villaggi e danneggiando o distruggendo completamente migliaia di case. La DANA, iniziali spagnole di un fronte freddo che ha causato l'esondazione dei fiumi che hanno trascinato qualsiasi cosa sulla loro strada, ha aperto una ferita che richiederà anni per guarire, con la fiducia nei politici e nelle istituzioni pubbliche tutt'altro che ripristinata.

La tragedia, tuttavia, ha portato solidarietà, unità e azione da parte delle istituzioni sportive. Tutte le società e molti atleti hanno inviato la loro solidarietà alle vittime e molti hanno fatto donazioni per portare cibo e vestiti a chi aveva perso tutto e aiutare a ricostruire le zone colpite, che, insieme a migliaia di case, scuole, attività commerciali locali, hanno distrutto anche gli impianti sportivi locali.

Il 29 ottobre, un anno dopo il disastro, molte squadre di calcio o di basket, in particolare quelle di Valencia (come il Valencia CF, il Villarreal o il Levante) hanno condiviso omaggi ricordando la tragedia, le vittime, ma anche le manifestazioni di solidarietà che le hanno unite, mettendo in pausa le rivalità e unendosi per una causa comune.

Il Valencia CF ha pubblicato un video che ricorda tutti gli omaggi e le azioni per ricostruire in memoria di tutte le vittime e in segno di gratitudine a tutti coloro che aiuteranno nella ripresa.

"Le vittime e le loro famiglie rimangono nei nostri cuori, così come l'unità e la solidarietà che abbiamo dimostrato come società. Con impegno e determinazione, continuiamo a crescere e ad andare avanti. È motivo di orgoglio essere stati in grado di fare la nostra parte attraverso il basket", ha dichiarato Valencia Basket.