Le specifiche del PC di Subnautica 2 sono state rivelate prima del lancio dell'Accesso Anticipato

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Con l'avvicinarsi del lancio dell'Early Access, potresti iniziare a chiederti se il tuo computer riuscirà a far girare Subnautica 2 ? Se è così, la buona notizia è che potrai giocare, ma se vuoi vivere il prossimo sequel con la sua grafica migliore, avrai bisogno di una macchina piuttosto potente e capace.

A tal fine, mentre le specifiche minime permetteranno agli utenti Nvidia GTX 1660 e AMD RX 5500XT di sperimentare il progetto intorno a 1080p e 30FPS, chi possiede una Nvidia RTX 5070 Ti o di una AMD RX 7900XTX potrà godersi l'azione 4K e 60FPS. Quest'ultima opzione richiederà anche 32GB di memoria, 16GB di memoria GPU e anche una CPU Intel i9-14900K o AMD Ryzen 9 7900X3D, e anche se può sembrare tanto, questo è ciò di cui avrai bisogno per goderti la grafica Ultra++ come spiega Unknown Worlds.

Per le specifiche complete del PC di Subnautica 2, consulta le informazioni qui sotto.