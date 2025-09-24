Le speculazioni puntano nientemeno che a Robert Pattinson nel film di Hideo Kojima Physint

HQ

Kojima continua a collezionare star di Hollywood come se fossero gemme dell'infinito, poiché sembra che i fan credano che Robert Pattinson potrebbe essere la prossima grande star in uno dei progetti di Kojima. In particolare, i fan pensano che gli sia stato dato il ruolo principale in Physint.

Cosa spinge le persone su questa strada, vi chiederete? Il poster Physint appena rivelato, che mostra un uomo per lo più in silhouette al centro. A un esame più attento, vediamo che la figura nel poster ha una certa somiglianza con Pattinson. Considerando che Kojima ha incontrato la star di Topolino 17 in più occasioni e ha affermato di discutere di alcune cose interessanti con lui, non sembra fuori dal regno delle possibilità.

Naturalmente, probabilmente non scopriremo nuovi dettagli su Physint, come chi interpreta il suo protagonista, per un po' di tempo. Lo stesso Kojima non crede che il gioco uscirà fino alla prossima generazione di console. Pattinson avrebbe circa 40 anni a quel punto, ma sarebbe un tale grande successo per un gioco che molti fan non possono fare a meno di emozionarsi anche alla prospettiva di questo onnipotente crossover.

Vale la pena notare che, poiché il gioco è così lontano, questo è probabilmente solo un pezzo concettuale piuttosto che un poster che rappresenta direttamente l'aspetto del prodotto finale. Tuttavia, senza nient'altro da fare per il prossimo futuro, i fan rimarranno attaccati alla teoria di Pattinson.