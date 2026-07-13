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Le sperimentazioni umane sul vaccino contro l'Ebola inizieranno presto nel Regno Unito

Un vaccino è stato creato dopo che l'ultimo episodio di focolaio è stato segnalato a metà maggio.

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Sono passati quasi due mesi da quando è stata segnalata l'ultima epidemia di Ebola in Africa, con la situazione che è degenerata poco dopo, il 17 maggio, in un'emergenza sanitaria pubblica. Quando ciò accadde, abbiamo iniziato a vedere molti paesi intensificare i loro sforzi per combattere il virus, incluso il Regno Unito, che ha iniziato a lavorare alla creazione di un vaccino per la malattia presso l'Università di Oxford.

Nelle otto settimane successive, questo vaccino ha raggiunto uno stato in cui è pronto per essere sottoposto a prove su uomini. Secondo BBC News, il primo dei quattro vaccini è in fase di preparazione, con solo uno pronto per essere sperimentato clinicamente al momento, con volontari reclutati nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il motivo per cui un vaccino è così importante in questo caso, l'ultimo focolaio deriva dal ceppo Bundibugyo della malattia, che al momento non dispone di farmaci o vaccini approvati. Esistono vaccini per altri ceppi recenti di Ebola, ma ogni ceppo agisce e funziona in modo diverso, rendendo necessaria la necessità di trattamenti separati per ogni versione.

La sperimentazione che presto avverrà coinvolgerà 50 adulti di età compresa tra i 18 e i 55 anni e, se si rivelerà efficace, l'obiettivo sarà che il vaccino venga distribuito in Uganda per sperimentazioni anche in Africa.

Le sperimentazioni umane sul vaccino contro l'Ebola inizieranno presto nel Regno Unito
Shutterstock / Motortion Films

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