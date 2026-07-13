Le sperimentazioni umane sul vaccino contro l'Ebola inizieranno presto nel Regno Unito

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Sono passati quasi due mesi da quando è stata segnalata l'ultima epidemia di Ebola in Africa, con la situazione che è degenerata poco dopo, il 17 maggio, in un'emergenza sanitaria pubblica. Quando ciò accadde, abbiamo iniziato a vedere molti paesi intensificare i loro sforzi per combattere il virus, incluso il Regno Unito, che ha iniziato a lavorare alla creazione di un vaccino per la malattia presso l'Università di Oxford.

Nelle otto settimane successive, questo vaccino ha raggiunto uno stato in cui è pronto per essere sottoposto a prove su uomini. Secondo BBC News, il primo dei quattro vaccini è in fase di preparazione, con solo uno pronto per essere sperimentato clinicamente al momento, con volontari reclutati nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il motivo per cui un vaccino è così importante in questo caso, l'ultimo focolaio deriva dal ceppo Bundibugyo della malattia, che al momento non dispone di farmaci o vaccini approvati. Esistono vaccini per altri ceppi recenti di Ebola, ma ogni ceppo agisce e funziona in modo diverso, rendendo necessaria la necessità di trattamenti separati per ogni versione.

La sperimentazione che presto avverrà coinvolgerà 50 adulti di età compresa tra i 18 e i 55 anni e, se si rivelerà efficace, l'obiettivo sarà che il vaccino venga distribuito in Uganda per sperimentazioni anche in Africa.