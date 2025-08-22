Le spiagge spagnole temporaneamente chiuse a causa delle lumache marine velenose conosciute come draghi blu

HQ

Le ultime notizie sulla Spagna . Tutte le spiagge di una città costiera nel sud della Spagna sono state brevemente chiuse dopo che piccole ma velenose lumache di mare sono apparse lungo la riva. Questi animali blu galleggiano sulla superficie dell'oceano e occasionalmente vengono portati a riva da forti venti.

Il sindaco di Guardamar del Segura, ha dichiarato in un post su X: "La balneazione è vietata in seguito alla comparsa sulla spiaggia di Vivers di due esemplari di Glaucus atlanticus, noto come il Drago Blu", aggiungendo che le persone "dovrebbero stare lontane da questo animale a causa della sua puntura".

Le creature, note per predare specie marine ancora più pericolose, possono infliggere punture causando dolore intenso e nausea. Più tardi, i funzionari locali hanno riaperto le spiagge sotto una bandiera di avvertimento, consigliando ai bagnanti di evitare il contatto e di cercare aiuto immediato se punti.