Le star della mafia e dell'NBA hanno imbrogliato 7 milioni di dollari in partite di poker truccate con tavoli a raggi X e lenti a contatto che leggono le carte segnate

HQ

L'NBA afferma di prendere le accuse contro il giocatore Terry Rozier e l'allenatore Chauncey Billups "con la massima serietà e l'integrità del nostro gioco rimane la nostra massima priorità.La lega di basket ha inviato una dichiarazione dopo che l'FBI ha arrestato più di 30 persone coinvolte in due frodi di gioco d'azzardo e scommesse ieri, tra cui Rozier, attuale giocatore dei Miami Heat, e Billups, leggenda dell'NBA (campione 2004 e MVP) attualmente manager dei Portland Trail Blazers. Entrambi sono stati messi in congedo immediato dalle loro squadre mentre esaminano le accuse federali, ha detto una dichiarazione della NBA.

Rozier è coinvolto in uno schema in cui ha scambiato informazioni privilegiate per ottenere un grande profitto dalle scommesse. Secondo un'indagine dell'FBI, ha simulato un infortunio dopo aver detto ai suoi complici di scommettere su di lui per le sue prestazioni inferiori nella partita. Non è l'unico coinvolto, anche altri ex giocatori come Jontay Porter o Damon Jones sono sospettati di aver fatto lo stesso, dove i giocatori avrebbero detto in anticipo ai loro contatti cosa sarebbe successo. Le autorità indagano su sette corrispondenze tra marzo 2023 e marzo 2024.

Lenti a contatto "speciali" e tavoli radiografici per leggere le tessere

L'altro caso, separato, che ha coinvolto Chauncey Billups è più bizzarro, in quanto coinvolge tre delle cinque principali famiglie criminali mafiose di New York (tre delle cosiddette "Cinque Famiglie", i Bonannon, i Genovese e i Gambino). Lo schema coinvolgeva ex atleti famosi, come Billups o Jones, che attiravano le vittime in partite di poker truccate. Si ritiene che abbiano imbrogliato fino a $ 7 milioni in questo modo.

Tutti i soggetti coinvolti nei giochi erano a conoscenza del piano, tranne le vittime, e gli altri giocatori usavano lenti a contatto speciali e occhiali che leggevano le carte segnate. È stato utilizzato anche un tavolo a raggi X, in grado di leggere le carte quando erano a faccia in giù, secondo l'indagine dell'FBI (via BBC).

E quando le vittime si sono rifiutate di pagare perché truffate (una di loro ha perso 1,8 milioni di dollari), "questi imputati hanno fatto quello che la criminalità organizzata ha sempre fatto: hanno usato minacce, intimidazioni e violenza", ha detto il commissario di polizia di New York City.

Il vicedirettore dell'FBI nell'ufficio di New York, Christopher Raia, ha detto che "questa è solo la punta dell'iceberg" e che l'FBI sta lavorando duramente per garantire che i membri delle famiglie mafiose "non possano continuare a devastare le nostre comunità".