Le stelle di Frozen firmano accordi per guadagnare 60 milioni di dollari ciascuna per tornare

"Vuoi costruire un pupazzo di neve?" Solo se sei disposta a pagarmi 60 milioni di dollari, Anna. È quanto costa far tornare Kristen Bell, Idina Menzel e Josh Gad per il terzo e il quarto film di Frozen.

Come scoperto da TheWrap, questa è una delle più grandi novità nella storia dell'animazione e dimostra quanto Frozen sia preziosa per Disney. Il primo e il secondo film hanno entrambi incassato ben oltre un miliardo di dollari al botteghino, e ci sono chiaramente grandi aspettative per il threequel, previsto per il 2027.

Questo è un enorme aumento rispetto all'ultimo accordo che il trio ha fatto, che ha fatto guadagnare ciascuno 15 milioni di dollari per le loro apparizioni in Frozen II. Si prevede che non si tratti di una somma forfettaria e che i 60 milioni saranno pagati nel corso degli anni legati alla produzione dei prossimi film di Frozen e al loro successo al botteghino. Al momento, se questi accordi andranno a buon fine, si tratta di altri 180 milioni di dollari che Disney dovrà recuperare in qualche forma.

Frozen III uscirà il 24 novembre 2027.