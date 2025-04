Le stelle si scontrano nella quarta stagione di Welcome to Wrexham

HQ

Wrexham AFC stanno ancora vivendo il sogno. La squadra di calcio che è stata acquisita da Ryan Reynolds e Rob McElhenney alcuni anni fa ha visto un successo drammatico, guadagnando tre promozioni divisionali nel English Football League in tre stagioni consecutive, qualcosa che nessun club è mai riuscito a fare. È stato lo scorso fine settimana che il record è stato confermato, notando che Wrexham AFC ha completato il suo viaggio dal National League al Championship, essendo ora a un passo dall'apice che è il Premier League.

Tuttavia, questo non è stato un compito facile, specialmente nella scorsa stagione in cui la squadra ha combattuto contro rivali regolarmente promossi Stockport County, League One regolari Wycombe Wanderers e il recentemente retrocesso Birmingham FC, che ora è in parte di proprietà dell'ex quarterback superstar della NFL (il giocatore di maggior successo di tutti i tempi) Tom Brady. Tutto ciò significa che la stagione 2024/25 è stata impegnativa per Wrexham AFC, e questo è qualcosa di cui abbiamo un assaggio nel trailer della quarta stagione dello show documentario Welcome to Wrexham.

Lo show, che debutterà dal 15 maggio su Hulu/Disney+ a seconda della regione, racconterà il viaggioLeague One della squadra e come continua ulteriormente la fiaba. La sinossi esatta aggiunge:

"Nel 2020, Rob McElhenney e Ryan Reynolds si sono uniti per acquistare il Wrexham Football Club di 5° livello nella speranza di creare una storia di sfavoriti per cui tutto il mondo potesse fare il tifo. Il club ha ottenuto promozioni consecutive per portarlo in EFL League One per la prima volta in 20 anni. Man mano che continuano a salire nella piramide, la posta in gioco diventa più alta con un nuovo livello di intensità, competizione e costi".

Dai un'occhiata al trailer del ritorno di Welcome to Wrexham qui sotto.