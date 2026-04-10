Le streghe più leggendarie del mondo dei videogiochi

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10. Ashley (WarioWare)

Questa è forse la cosa più vicina che avremo a una strega tradizionale, e la serie WarioWare la descrive come l'incarnazione di tutto ciò che associamo al fenomeno, con un tocco di Sabrina la Strega Adolescente. Purtroppo, non la conosciamo molto bene, ma grazie a fenomenali minigiochi a tema streghe, un design delizioso e un grande atteggiamento, arriva al decimo posto nella classifica.

9. Vivian (Paper Mario: La Porta dei Mille Anni)

Mentre il personaggio menzionato è una donna dura come il ferro che crede in se stessa, Vivian è un altro discorso diverso. È dolce come lo zucchero e piuttosto amichevole, e ricordiamo con affetto la storia in cui alla fine si è rivoltata contro le sue sorelle delle Sirene d'Ombra. Questa strega padroneggia sia la magia del fuoco che quella dell'ombra e possiede un fascino affascinante che l'ha resa una delle preferite dai fan, e molti di noi sperano che torni presto nel meraviglioso mondo di Mario.

8. La Strega Bianca (Ni no Kuni)

Un tempo una giovane regina con buone intenzioni, ma purtroppo la sua mente era corrotta. Questo la trasformò in una strega potente degna di questa avventura ispirata a Ghibli, in cui ora cerca di distruggere il mondo e sostituirlo con qualcosa di meglio. Con un design allo stesso tempo etereo e minaccioso, è diventata un'antagonista davvero memorabile e tragica che ha lasciato un'impressione duratura molto tempo dopo la fine dei titoli di coda.

7. Morrigan (Età dei Draghi)

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Un mutaforma completamente oscuro e misterioso, con molto atteggiamento, dovrebbe naturalmente entrare in questa lista. È cresciuta nei Deserti di Korcari, dove la sua visione del mondo piuttosto cinica si è consolidata, e il doppiaggio superbo di Claudia Black le ha conferito una ricchezza di personalità, rendendola un personaggio con cui fare i conti anche oltre la serie di giochi. Arriverei persino a dire che Morrigan non è solo una strega, ma una sorta di icona quando si tratta di personaggi femminili complessi, che, per fortuna, sono più comuni nei giochi di oggi.

6. Baba Yaga (L'ascesa del Tomb Raider)

Molti probabilmente se l'hanno perso, ma Baba Yaga è apparso in un DLC per Rise of the Tomb Raider. Una strega classica del folklore slavo, che vola in un calderone e vive in una casa costruita su zampe di uccello. Ha aggiunto un tema leggermente terrificante e soprannaturale alle avventure di Lara, ma il concetto di leggenda vivente si adatta alla perfezione, ovviamente. Baba Yaga ha così dato a Tomb Raider un tocco soprannaturale che sembrava fresco - e memorabile.

5. Lulu (Final Fantasy X)

Un altro vero e proprio beniamino dei fan e forse il personaggio più popolare del gioco. Stiamo parlando di una donna tosta, sarcastica, con un cuore d'oro nascosto - vestita con un iconico abito gotico con un sacco di cinture e che combatte con bambole magiche. Cosa c'è da non amare? Anche la personalità di Lulu attraversa un viaggio lungo il percorso e, in un'avventura un po' infantile, è diventata la figura più matura che univa forza, stile e profondità emotiva. Insieme a Cloud Strife, dovrebbe essere il personaggio più iconico della serie.

4. Ranni la Strega (Elden Ring)

La Principessa Lunare Ranni (una bambina amata con molti nomi) è rapidamente diventata una delle preferite dai fan quando Elden Ring è uscito due anni fa. Stiamo parlando di una creatura eccezionalmente fredda dall'aspetto quasi maestoso, che supervisiona una delle questline più discusse del gioco e vanta anche un passato solido come una roccia. Ranni non è solo un personaggio davvero figo; si distingue anche grazie alle sue quattro braccia (il doppio di due, credo), e sembra quasi rivoluzionaria con la sua agenda che ci ha fatto mettere in discussione l'intera Terra di Mezzo.

3. Gruntilda (Banjo-Kazooie)

Qui abbiamo forse la strega più iconica di tutta la storia del gaming. Parliamo di pelle verde, cappello appuntito, scopa e una personalità malvagia che la rende sia divertente che minacciosa. In Banjo-Kazooie, ci ha costretti a passare attraverso una serie di livelli creativi e umoristici nel tentativo di fermarla. E per questo, siamo semplicemente grati. Le sue deliziose ramanzine e il design grottesco la rendono una bomba nostalgica del migliore, e questo basta a farle ottenere una medaglia di bronzo.

2. Yennefer di Vengerberg (giochi di The Witcher)

Yennefer è stata fortunata. È stata interpretata molto bene nei giochi ed è stata uno dei pochi personaggi davvero riusciti anche nella tanto criticata serie TV di Netflix. Con i suoi capelli neri come il corvino e il suo atteggiamento d'acciaio, è in qualche modo l'incarnazione dell''autosufficienza', e ha anche una ricchezza di affascinanti retroscena da esplorare. CD Projekt Red ha fatto un lavoro assolutamente brillante nel darle vita digitalmente, e Yennefer è dura, intelligente, vulnerabile e incredibilmente stilosa – in breve, una strega che non si scusa per chi è. E ne siamo grati; Altrimenti non sarebbe finita così in alto nella lista.

1. Bayonetta (Bayonetta)

Chi di voi lo sa, lo sa. Ovviamente, il numero uno doveva essere la strega Bayonetta, nuda (sì, ne parleremo tra poco). È esplosa sulla scena come un turbine fin dal primo gioco e da allora ha continuato a brillare. Il suo abbigliamento aderente è in realtà il suo stesso capello, e con grazia felina ha danzato tra orde di nemici in innumerevoli sequenze d'azione esagerate. Bayonetta non è solo una strega brutalmente insensata; È anche divertente, sicura di sé, femminile e iconica. In breve, la gloria suprema tra tutte le streghe videoludiche.