Le suore nella terra di Don Chisciotte cercano di salvare il coniglio gigante dall'estinzione

HQ

Il primo rapporto (incorporato sotto, dalla TV pubblica Castilla-La Mancha Media) è stato pubblicato qualche settimana fa, ma è proprio ora che la notizia si sta diffondendo a livello globale, poiché è stata ripresa da Dexerto e altri media anglofoni. Un convento in Castiglia-La Mancia sta aiutando a salvare il coniglio gigante spagnolo dall'estinzione, una razza molto rara di dimensioni e peso imponenti che si trova nella regione.

È opera di tre suore del Convento di San Antonio de Padova, a Toledo, che si prendono cura di oltre 30 conigli giganti nell'ambito di un lavoro di allevamento e conservazione. Il coniglio gigante spagnolo, originariamente allevato dal coniglio gigante fiammingo e dai numerosi conigli bruni locali, era un tempo considerato una fonte di cibo importante per ovvie ragioni, soprattutto durante la Guerra Civile Spagnola, ma la popolazione è da allora drasticamente diminuita.

Secondo il rapporto, le suore vedono il progetto non solo come una conservazione culturale, ma anche come un dovere francescano. Suor Consuelo Peset Laudeña spiega che proteggere queste creature giganti significa preservare un pezzo dimenticato della storia spagnola e allo stesso tempo prendersi cura della creazione.