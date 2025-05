Le superstar del canto devono fermare un'invasione demoniaca nella serie KPop Demon Hunters di Netflix

Netflix e Sony Pictures Animation hanno appena rivelato il nuovo trailer di KPop Demon Hunters, un film che coinvolge effettivamente le star del K-pop che cacciano anche demoni dagli inferi nel loro tempo libero.

Rumi, Mira e Zoey vivono già una vita piuttosto impegnata, ma bilanciano anche l'essere pop star con l'uccisione di demoni in modo da non poter rubare le anime dei loro fan adoranti. I demoni sono stufi del trio che li rimanda sotto terra, e così decidono di combattere il fuoco con il fuoco e formare una boy band di demoni.

Proveniente dagli stessi animatori che hanno lavorato a Spider-Man: Into the Spider-Verse e The Mitchells vs. The Machines, KPop Demon Hunters arriverà su Netflix il 20 giugno. Dai un'occhiata al trailer qui sotto: