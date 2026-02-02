Le tappe che hanno plasmato i videogiochi di oggi (parte 2)

HQ

La prima parte di questa serie di articoli si trova qui. Ora è il momento di affrontare le tappe fondamentali delle console che hanno plasmato i videogiochi di oggi.

Non c'è dubbio che Apple abbia avuto più influenza sugli smartphone di oggi di qualsiasi altra azienda. Non c'è nemmeno dubbio che Apple non sia stata la prima a introdurre gli smartphone. Molto prima che il concetto fosse inventato, esistevano già gli smartphone, e prima che Apple lanciasse il suo telefono cellulare, avevo già un HTC TyTn II. Era un telefono cellulare assolutamente di prim'ordine, con prestazioni straordinarie, tastiera scorrevole reale, GPS integrato, supporto Windows e così via.

Ma... era più difficile da usare con piccole icone ingombrate e lo schermo richiedeva l'uso di uno stilo. Non fraintendetemi, ho davvero amato il mio HTC TyTn II, ma non è stato quello che ha aperto la strada al futuro; questo onore va all'iPhone. Non si tratta di essere primi, ma di fare al meglio, ed è con questo in mente che ho ora scritto questo articolo, ovvero per raccontare i traguardi che hanno portato alle console di gioco di oggi. Senza questi, il mondo dei videogiochi oggi sarebbe completamente diverso - nel bene e nel male.

Primo vero servizio online

(Dreamcast, 1999)Abbiamo concluso l'articolo precedente con Dreamcast e inizieremo questo allo stesso modo con un terzo punto. Tuttavia, questa non era così evidente. Dopotutto, i servizi online esistevano già prima di Dreamcast, e il più noto è senza dubbio Xbox Live. Ma... non si può negare che SegaNet avesse effettivamente la maggior parte di ciò che Xbox Live avrebbe offerto, con lobby, browser web, giochi MMO, chat, DLC, sistemi di account e così via. Qualunque cosa dica Microsoft, gran parte è stata presa direttamente da ciò che Sega aveva già creato. È quasi una vittoria condivisa, ma la grande vittoria di Game Pass ha un punto tutto suo un po' più in basso nella lista.

Disco rigido integrato

(Xbox, 2001)È facile dimenticare che l'ingresso di Microsoft nel mercato delle console è stato in realtà piuttosto rivoluzionario. Il disco rigido integrato è un esempio di questo, il che significa che non dovevamo più spostare le schede di memoria e potevamo riparare i giochi rotti. Questo è stato un enorme passo avanti, e da allora lo storage integrato è diventato una scontata per le console.

Chat vocale

(Xbox Live, 2002)Ho privato Xbox Live dei profitti derivanti dall'introduzione del servizio online, ma ovviamente sarà una vittoria per la chat vocale. In passato, la comunicazione durante il gaming avveniva principalmente tramite testo scritto, anche su PC. Questo è stato cambiato in meglio da Microsoft, che ne ha reso uno standard, e Nintendo è stata a lungo criticata per non aver adottato.

Controller wireless portatile

(Xbox 360, 2005)Il Wave Bird per GameCube è stato il primo controller wireless ufficiale ben funzionante. Tuttavia, richiedeva un dongle e una regolazione manuale del canale per evitare interferenze del segnale. Con Xbox 360, questo era un ricordo del passato. Il controller comunicava automaticamente con la console e il pannello frontale indicava se eri il giocatore uno, due, tre o quattro. Da allora, tutti si sono uniti al carro con controller wireless e diodi per indicare i giocatori.

Risultati

(Xbox 360, 2005)È facile dimenticare che quando è uscita la PlayStation 3 20 anni fa, non c'erano trofei, e nemmeno Steam aveva traguardo. Questo concetto fu invece lanciato con Xbox 360 nel 2005 e divenne rapidamente incredibilmente popolare. Forniva una sorta di "ricevuto" per ciò che avevi fatto nei tuoi giochi. Tutti i concorrenti furono costretti a rispondere e rubarono completamente il concetto. E ancora oggi, ci sono esattamente gli stessi tipi di sfide negli altri formati introdotti da Microsoft all'epoca.

Controllo del movimento

(Wii, 2007)Esistevano già controller sensibili al movimento, come la canna da pesca Dreamcast e il Nokia 5500, e tecnicamente parlando, Sony era avanti di otto giorni con Sixaxis. Ma fu con la Wii che tutti i pezzi si incastrarono, e il design fu così rivoluzionario che la console esplose in popolarità e fermò il calo delle vendite di Nintendo (Super Nintendo vendette meno del NES, il Nintendo 64 meno del Super Nintendo, il GameCube vendette meno del Nintendo 64). Tutti volevano giocare a Wii Sports, e si potrebbe quasi sostenere che il concetto sia stato portato all'estremo. Ma da allora, il gaming mobile sensibile al movimento è diventato una scontata per tutti tranne Microsoft.

Scorciatoia per screenshot

(PlayStation 4, 2013)I social media esistono da molto tempo, e la gente voleva poter condividere foto delle loro partite. Sony lo ha capito e ha aggiunto un'opzione semplice per scattare le foto, mentre Microsoft richiedeva di scavare nei menu e Nintendo non si è mai preoccupata di usarla (almeno fino alla Switch). Una funzione brillante e semplice che è stata successivamente adottata sia da Microsoft che da Nintendo, e che è anche data priorità ai servizi PC.

Servizi in abbonamento

(Game Pass, 2017)Probabilmente è iniziato principalmente come un bisogno di offrire qualcosa di nuovo, dato che le vendite di Xbox One non stavano davvero decollando. È stato lanciato Game Pass, e molti hanno alzato le sopracciglia quando è stato poi rivelato che sarebbero stati aggiunti nuovi giochi. Game Pass è diventato un punto di riferimento e oggi sia Nintendo che Sony hanno le loro alternative.

Retrocompatibilità

(Xbox Series X, 2020)Molte console hanno offerto questo in qualche forma nel corso degli anni, così come quasi tutto l'hardware portatile di Nintendo. Tuttavia, è stato solo con la Xbox Series X, che si è basata sulla Xbox One, che è diventata davvero una tendenza nei videogiochi. I giocatori potevano improvvisamente giocare ai loro vecchi giochi da Xbox a Xbox 360 e Xbox One sulla loro nuova console, con anche miglioramenti tecnici. Oggi sappiamo che sia Microsoft che Sony hanno capito che non c'è più ritorno da questo, e spesso riportiamo brevetti che permetteranno di giocare titoli più vecchi per preservarli per il futuro – e persino Nintendo si è unita a modo suo.

Memoria SSD

(PlayStation 5, 2020)PlayStation 5 e Xbox Series S/X sono stati rilasciati quasi contemporaneamente, ovviamente, e entrambi hanno SSD. Tuttavia, assegno questa vittoria a Sony. La loro soluzione, con un SSD ancora più veloce e, soprattutto, standardizzato, relativamente facile da sostituire a prezzi inferiori rispetto all'equivalente Microsoft, può essere vista come il gold standard per il futuro.