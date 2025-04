Le tariffe elevate hanno reso ancora una volta Microsoft l'azienda con il valore più alto al mondo

HQ

Dopo anni in cui Apple è stata l'azienda con il valore più alto al mondo, Microsoft l'anno scorso l'ha superata. Ma non per molto tempo e sono stati superati sia da Nvidia che da Apple.

Tuttavia, il recente caos tariffario dagli Stati Uniti ha davvero danneggiato Apple, che come sappiamo ha una produzione molto alta in Cina, non ultimo di iPhone. La Cina è stata penalizzata con tariffe estremamente elevate e martedì sera l'amministrazione Trump ha confermato che le tariffe del 104% sono ora in vigore.

Come riporta la CNBC, tutto ciò ha portato Apple a scendere di un inimmaginabile 23% nell'ultima settimana, poiché c'è un alto rischio che Apple debba addebitare prezzi estremamente alti per i suoi prodotti negli Stati Uniti. Microsoft, che vive più di software, non è stata colpita allo stesso modo ed è scesa "solo" di circa il 7% e di conseguenza, ora è il produttore Xbox Microsoft ad essere ancora una volta l'azienda con il valore più alto al mondo.

Se Apple riuscirà a riconquistare il trono o meno nel prossimo futuro, è probabile che dipenda dal fatto che la guerra dei dazi continui, perché con tariffe del 104% su tutti i prodotti Apple negli Stati Uniti, è probabile che siano così costose che anche i fan più fedeli non saranno interessati.