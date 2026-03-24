Le tecnologie quantistiche aprono nuove possibilità per la narrazione interattiva nei videogiochi

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Il calcolo quantistico è considerato una grande scoperta tecnologica, o almeno lo sarà in futuro. Ma il suo impatto su campi creativi come i giochi e la narrazione interattiva non è stato studiato molto.

Nella sua tesi, Natasha Skult esamina come le tecnologie quantistiche emergenti possano cambiare il design dei media interattivi e l'esperienza del giocatore. Va detto che l'implementazione pratica è attualmente limitata dalla difficoltà di accesso all'hardware quantistico e dal fatto che gli strumenti attuali sono in gran parte fuori portata per gli sviluppatori di giochi.

I sistemi quantistici funzionano secondo principi diversi dai computer tradizionali e possono, ad esempio, elaborare simultaneamente molteplici opzioni possibili. L'utilizzo delle tecnologie quantistiche nel game design potrebbe permettere nuovi tipi di meccaniche di gioco, specialmente in situazioni in cui opzioni complesse devono essere elaborate simultaneamente.

Secondo la tesi di dottorato di Skult, i giochi potrebbero creare contenuti in modo più diversificato in futuro e rispondere alle azioni dei giocatori in modo più flessibile rispetto a oggi. Dal punto di vista del design, le tecnologie quantistiche stanno guidando lo sviluppo di giochi a passare da esperienze di gioco strettamente controllate a sistemi più aperti e guidati dai giocatori.

"Questo potrebbe trasformare il ruolo del game designer in un facilitatore o cosiddetto direttore di gioco, che definisce il framework e guida le esperienze dei giocatori invece di definire il flusso di gioco con precisione in anticipo," dice Skult.

I risultati mettono anche in evidenza altre sfide. È difficile per i progettisti prevedere le esperienze dei giocatori in sistemi influenzati dal quanto, e non è facile adattare i flussi di lavoro di sviluppo attuali ai principi quantistici.

I giochi attuali basati sul quantismo, i pochi già esistenti, sono per lo più giochi educativi o di ricerca che spesso enfatizzano obiettivi tecnologici o educativi a scapito dell'esperienza del giocatore. Inoltre, le ricerche sui giocatori mostrano che raramente si concentrano sulla tecnologia sottostante.

Natasha Skult presenterà la sua tesi di ricerca "Interactive Storytelling with Quantum Computing - Exploring the New Design Practices in Interactive Storytelling Using the Emerging Quantum Technologies" per una revisione pubblica presso l'Università di Turku venerdì 27 marzo 2026 alle 12:00 ora locale in Finlandia.

Puoi leggere di più sulla tesi qui.