Le teorie sul misterioso post '19.3' del padre di Lamine Yamal su Instagram: dal suo stipendio a un verso del Corano

L'FC Barcelona ha annunciato ieri il rinnovo del contratto di Lamine Yamal: la superstar adolescente resterà al Barça fino al 31 giugno 2031 (e per allora avrà solo 23 anni). Accanto all'annuncio ufficiale, il padre di Lamine, Mounir Nasraoui, con oltre un milione di follower su Instagram, ha postato sulle stories una foto di se stesso e di suo figlio con i numeri 19.3.

Questi numeri hanno scatenato una conversazione e un dibattito tra i fan e i media spagnoli, senza che nessuno sappia davvero cosa significhino. Si potrebbe pensare che siano in qualche modo legati al nuovo stipendio di Yamal, quando compirà 18 anni il 13 luglio. Naturalmente, il clubblaugrana non ha rivelato dettagli specifici sul suo nuovo stipendio, anche se è stato riferito da alcuni punti vendita che il suo stipendio sarebbe stato di 8 milioni di euro all'anno. Potrebbero essere 19,3 milioni il suo stipendio netto totale che aggiunge bonus?

Un'altra teoria è che il numero non ha nulla a che fare con il denaro e ha implicazioni simboliche. 19 è il numero sulla maglia di Lamine e 3 è il numero di titoli che ha vinto con il Barça quest'anno. Ma la teoria prevalente per molti fan è che abbia scritto 19.3 è un riferimento a un versetto del Corano, che descrive una preghiera di Zaccaria che chiede un figlio giusto per continuare la sua missione.