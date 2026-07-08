Le torri di appartamenti creano piogge artificiali per sconfiggere l'ondata di caldo

HQ

La città di Yunchen, nella provincia dello Shanxi, ha un sistema che è, per usare un eufemismo, unico nel contrastare il caldo intenso che attualmente colpisce vaste aree della Cina. Infatti, diversi edifici residenziali della città sono stati dotati di sistemi che spruzzano nebbia d'acqua dai tetti, raffreddando non solo gli edifici ma anche l'aria circostante.

I locali chiamano questo fenomeno "pioggia sui tetti" per il semplice motivo che sembra che piova davvero dai tetti, anche se il cielo è completamente limpido e blu. Secondo i rapporti, il sistema raffredda l'area tra i cinque e gli otto gradi durante l'uso.