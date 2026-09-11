Le Torri Gemelle del World Trade Center si rialzano di nuovo a New York City in uno spettacolo di luci con droni, 25 anni dopo l'11 settembre

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Per qualche minuto ieri sera, le Torri Gemelle del World Trade Center si sono rialzate, alte 417 metri, 1.362 piedi, nella parte bassa di Manhattan. Faceva parte di uno spettacolo di luci di droni emozionante e spettacolare, una produzione della compagnia di droni Sky Elements e degli organizzatori di eventi Studio Drift e IDEKO.

Oggi ricorre il 25º anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e, nella notte del 10 settembre, uno spettacolo di luci con droni ha ricreato le torri gemelle perdute su scala reale. Lo spettacolare spettacolo ha visto la partecipazione di 2.977 droni, uno per ciascuna delle vittime degli attacchi (esclusi i 19 dirottatori). 2.603 di questi sono morti nel complesso del World Trade Center che è stato distrutto.

Secondo il "guru dei droni" Iwahori Toshiki, c'è una differenza tecnica tra uno spettacolo di droni o "display di droni", per creare animazioni o motivi 3D, e ciò che è stato effettivamente usato a New York per ricreare le Torri Gemelle, che era semplicemente luce, quindi il termine corretto sarebbe "spettacolo di luci di droni".

Con quasi 3.000 droni, ovviamente un numero simbolico, è stato uno degli spettacoli più spettacolari degli Stati Uniti (i più grandi hanno utilizzato fino a 10.000 droni)... sebbene lontano dal più grande spettacolo di droni al mondo: quest'anno, il record per il maggior numero di droni usati in uno spettacolo è stato battuto due volte, entrambe in Cina: uno ne ha usati 22.580 a Hefei nel febbraio 2026, e il più grande di sempre ha usato 33.615 droni a Dujiangyan nel maggio 2026.