Le truppe ucraine si ritirano dalla città orientale di Siversk: "Gli invasori sono riusciti ad avanzare"

Le forze ucraine si sono ritirate dalla città orientale di Siversk mentre le truppe russe continuano una rinnovata offensiva nel Donbas, ha dichiarato martedì l'esercito di Kiev.

Lo Stato Maggiore generale ucraino ha dichiarato che il ritiro è stato ordinato per preservare personale e equipaggiamento, citando la superiorità numerica della Russia e la pressione sostenuta da piccoli gruppi d'assalto in condizioni meteorologiche difficili. Ha aggiunto che le forze ucraine avevano inflitto pesanti perdite alle truppe russe durante i combattimenti.

Il ritiro avvicina le forze russe a Sloviansk

Il ritiro avvicina le forze russe a Sloviansk, una città chiave nella "cintura fortezza" orientale dell'Ucraina nella regione industriale del Donbas. Mosca ha chiesto a Kiev di cedere il controllo dell'area come parte di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra.

La Russia aveva precedentemente affermato di aver conquistato Siversk, una città di circa 10.000 abitanti prima della guerra, un'affermazione che l'Ucraina aveva precedentemente negato. I combattimenti continuano su tutto il fronte orientale, incluso intorno al strategico centro logistico di Pokrovsk, hanno riferito le autorità ucraine.

Lo Stato Maggiore Generale dell'Ucraina:

"Gli invasori riuscirono ad avanzare grazie a un significativo vantaggio numerico e alla costante pressione di piccoli gruppi d'assalto in condizioni meteorologiche difficili."