Le TV Samsung presto utilizzeranno l'IA in due modi principali

Al CES di quest'anno, è stato difficile girare la testa senza vedere le due lettere che io e la A abbiamo messo insieme. Che l'IA sia il tuo genere o meno, è chiaro che il settore tecnologico ha intenzione di introdurla in molti dei nostri elettrodomestici quotidiani, comprese le nostre TV.

Abbiamo parlato con Magnus Nilssen, Tech Product Manager TV & AV presso Samsung, su come l'IA verrà introdotta nei nuovi televisori del marchio. "Vedo che ci sono due modi diversi in cui usiamo l'IA," disse. "Uno è rendere più facile ottenere la qualità più adatta di immagini e suoni per i tuoi contenuti specifici e per il tuo ambiente specifico. Usiamo l'IA per analizzare l'immagine e cercare di capire se si tratta di sport e, nelle versioni più avanzate, anche di quale sport sia. Se vedi che è football, sappiamo che la palla deve essere rotonda, così possiamo assicurarci che la palla appaia correttamente in ogni singolo frame. Stiamo anche usando l'IA per capire cos'è il suono. Dall'audio possiamo distinguere cosa è il discorso, cosa è musica, cosa è rumore di sottofondo."

"Quest'anno abbiamo persino reso possibile modificare quei livelli manualmente, così puoi chiedere alla TV di tagliare il commentatore se vuoi, e poi ascoltare solo la partita e il rumore della partita, perché abbiamo lasciato che l'IA analizzi quello," Nilssen ha proseguito, aggiungendo che ci sono molti usi occulti dell'IA per migliorare la qualità video, il contrasto e altro senza modificare le impostazioni della TV.

Il secondo utilizzo è forse più simile a quello che ci si aspetterebbe da un'IA. "Si fonde un po' con il controllo vocale, dove chiedi alla TV di alzare il volume e poi lo alza, ma puoi anche chiedere alla TV quali film hanno realizzato questo attore in particolare, e poi puoi ricevere la risposta, e poi puoi andare a cercare quello sui tuoi servizi di streaming," disse Nilssen.

Per scoprire cos'altro sta arrivando dalla nuova entusiasmante linea Samsung, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: