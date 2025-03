Le ultime fughe di notizie indicano quasi 30 nuove mega-evoluzioni in Pokémon Legends: Z-A Questo fenomeno è stato finora molto raro nel franchise, ma con il titolo in arrivo il loro numero crescerà in modo esponenziale.

HQ Non vediamo l'ora di sapere cosa ha da dire Nintendo sulla sua prossima console, Nintendo Switch 2, il 2 aprile. Quel giorno ci aspettiamo di sentire anche una data di uscita certa, così come un programma di titoli che accompagneranno l'hardware, sia dal primo giorno che nelle prime settimane di vita. E ci aspettiamo che Pokémon Legends: Z-A sia uno dei primi titoli a unirsi alla festa. Il gioco di Game Freak ci ha dato un'anteprima del Pokémon Presents del 27 febbraio, ma non ci ha lasciato con una data. Ciò che ha confermato è che le megaevoluzioni torneranno, e ora abbiamo maggiori dettagli su questo. Una delle fonti non ufficiali più affidabili su Nintendo è l'utente Pyoro, che ora opera sotto l'account Twitter/X @eb576dcfe. Nel suo solito tono di messaggi criptici, ha confermato (due volte) che ci saranno fino a 27 mega-evoluzioni che vedremo nel gioco. Se prendiamo queste informazioni come vere, il numero totale di mega-evoluzioni nel franchise salirebbe ora a 75, aggiungendosi alle 48 già note. Al momento né The Pokémon Company, né Game Freak o Nintendo hanno confermato queste informazioni o quali saranno alcune di queste evoluzioni, ma sono sicuro che ne avete in mente una che vi piacerebbe vedere. Fatecelo sapere nei commenti.