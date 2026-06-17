Le ultime specifiche Cyberpunk di Gunnar Optik ti fanno sentire come se servissi la megacorporazione più ben armata di tutta Night City

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Abbiamo già potuto indossare le specifiche di Night City di uno dei nostri fixer preferiti in Cyberpunk 2077. Ora è il momento di scambiare lo stile e la sicurezza di Dex con un nuovo paio di occhiali grandi, più robusti, un po' più ben armati. Un po' più di Militech, in breve.

Con la caratteristica colorazione nera e gialla di Militech, i nuovi occhiali Militech Cyberpunk 2077 di Gunnar Optiks hanno un design a scudo tattico con una montatura in polimero premium. Sono progettati con la tecnologia brevettata di Gunnar Optiks per bloccare la luce blu, rendendoli sia un accessorio utile che sicuramente attirerà l'attenzione.

Come sempre, questi occhiali speciali di collaborazione hanno qualche extra che li rende un po' più attraenti per i collezionisti. Riceverai una tasca in microfibra, un panno per la pulizia e una custodia metallica speciale con il logo Militech. Hanno la tipica sfumatura ambra di Gunnar e una che blocca anche la luce solare. Sono disponibili da domani sul sito di Gunnar e hanno un prezzo proposto di 99 dollari.