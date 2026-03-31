Le unità di difesa aerea gestite da aziende ucraine iniziano a intercettare droni

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L'Ucraina ha iniziato a schierare le prime unità di difesa aerea formate da imprese industriali, con nuove squadre in formazione in altre 13 aziende, secondo il Ministro della Difesa Mykhailo Fedorov.

Queste unità, composte da dipendenti aziendali e dotate di sistemi di difesa aerea, operano in coordinamento con l'Aeronautica e sono pienamente integrate nella più ampia rete di difesa aerea ucraina. Fedorov ha riferito che diversi droni nemici, inclusi i modelli Shahed e Zala, sono già stati abbattuti nella regione di Kharkiv.

"Questa è una soluzione a livello di sistema che consente una rapida espansione delle capacità di difesa aerea senza imporre un ulteriore carico sulle unità di prima linea", ha dichiarato Fedorov su Telegram. Alcune unità sono già in servizio di combattimento, mentre altre sono ancora in addestramento.

La Russia continua a lanciare centinaia di droni ogni giorno contro obiettivi industriali ed energetici ucraini. Le forze ucraine hanno intercettato 150 dei 164 droni lanciati in un recente attacco notturno.