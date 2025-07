Le unità HAMR da 30 TB di Seagate sono finalmente disponibili per tutti

HQ

Seagate ha lanciato ufficialmente i suoi dischi rigidi HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) all'avanguardia per la disponibilità generale, offrendo modelli da 28 TB e 30 TB con i marchi Exos M (per data center) e IronWolf Pro (per NAS). Precedentemente limitate agli hyperscaler, queste unità sono ora disponibili tramite il sito Web di Seagate e rivenditori selezionati.

HAMR utilizza un laser nanofotonico per riscaldare la superficie del disco durante la scrittura, consentendo un imballaggio dei dati significativamente più stretto senza sacrificare la stabilità. Queste unità si basano sulla piattaforma Mozaic 3+ di seconda generazione di Seagate, basata sulle precedenti innovazioni HAMR.

Dal punto di vista delle prestazioni, le velocità di lettura/scrittura sequenziale raggiungono circa 275 MB/s, con IOPS casuali a 170/350 in lettura/scrittura, paragonabile alle unità precedenti. Le scritture casuali sono leggermente più lente a causa dei vincoli HAMR intrinseci, ma questo viene mitigato negli scenari del mondo reale tramite la memorizzazione nella cache e l'ottimizzazione del sistema.

Progettate per carichi di lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le unità sono dotate di 512 MB di cache, interfacce SATA standard da 3,5" a 6 Gb/s e consumo energetico compreso tra 6,9 W e 9,5 W. I modelli Exos offrono un MTBF fino a 2,5 milioni di ore. Il prezzo è di circa $ 600 per la versione da 30 TB e $ 570 per il modello da 28 TB.

Annuncio pubblicitario:

Seagate si rivolge a centri dati edge e AI a costi contenuti. Guardando al futuro, la roadmap HAMR include campioni da 36 TB e punta a 40 TB nel 2026, 50 TB entro il 2028 e 100 TB di unità entro il 2030.