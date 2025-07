Le vacanze estive sono appena iniziate, ma Pokémon si sta già preparando per il ritorno a scuola

HQ

Ah, le vacanze estive. Me lo ricordo bene. Per quanto sei settimane libere da scuola fossero eccitanti, la cosa peggiore di entrare in qualsiasi tipo di negozio in estate era la rapidità con cui i negozi mi ricordavano che la scuola sarebbe tornata.

Sembra che il Centro Pokémon stia prendendo spunto dai libri di quei negozi, dato che ha già preparato una gamma per il ritorno a scuola. Certo, questa roba è molto più bella di qualsiasi cosa io portassi a scuola da bambino, con quattro nuovi zaini basati su Pokémon di tipo Drago, Elettrico, Spettro e Lotta.

In questa gamma sono disponibili anche borse per il pranzo, astucci, blocchi per appunti, cartelle, adesivi e altro ancora, che include anche articoli precedenti come gli zaini dei partner, che fanno sembrare che un Pokémon sia aggrappato alla tua schiena. Dai un'occhiata all'intera gamma qui.

