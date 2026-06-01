Le valutazioni di Call of Duty Black Ops e Black Ops 2 accendono speranze per il remaster

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Dopo averci dato una nuova prospettiva su Modern Warfare, sembra che Call of Duty possa rivisitare un'altra grande etichetta all'interno del franchise, dato che sono nate voci che i primi due Black Ops ricevano nuova attenzione. Call of Duty: Black Ops è uscito per la prima volta nel 2010, con un seguito nel 2012. Ora, ben oltre dieci anni dopo, sembra che sia il momento di un remaster.

Le speculazioni sono state alimentate sia dai dati che hanno ricevuto valutazioni sia Call of Duty: Black Ops che Call of Duty: Black Ops 2 da parte del comitato di rating sudcoreano GRAC. Le valutazioni stesse in realtà non ci danno molte informazioni, a parte i riassunti della trama e il fatto che sono pensate per un pubblico adulto. Tuttavia, l'adesione degli ascolti ha suscitato interesse tra i fan, che sembra un po' inaspettato.

Per quanto ne sappiamo, le teorie sono divise in due schieramenti. Si pensa che i giochi riceveranno remaster, che probabilmente copriranno solo le campagne iconiche e le modalità zombie, così da non avere conflitti con il multiplayer delle versioni principali. L'altro pensa che potremmo semplicemente ricevere nuovi porting Nintendo per i vecchi giochi di Call of Duty, e che i primi due titoli di Black Ops daranno il via a questo aspetto.