Le vendite BMW calano del 20% a causa del calo negli Stati Uniti

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Nel complesso, la produzione di veicoli elettrici di BMW è stata ben accolta, ma proprio a causa del calo generale degli EV negli Stati Uniti, il gruppo ha subito un calo di vendite piuttosto significativo.

Nel primo trimestre del 2026, le vendite globali di veicoli elettrici dell'azienda sono diminuite di circa il 20%, come rilevato da InsideEVs. Questo calo si accompagna a un calo del 3,5% nelle consegne complessive, con BMW che ha venduto 565.748 auto a livello globale durante il trimestre.

La storia, tuttavia, non è uniforme tra le regioni. L'Europa sta ancora reggendo relativamente bene, con una crescita modesta, ma mercati chiave come Stati Uniti e Cina stanno trascinando la situazione verso il basso. Domanda debole, incentivi in cambiamento e una concorrenza più dura stanno tutti contribuendo a raffreddare l'adozione dei veicoli elettrici. Anche Rolls-Royce - solitamente esclusa dalle variazioni più ampie del mercato - ha visto le vendite diminuire, sottolineando quanto sia diffuso il rallentamento in tutto il gruppo.

BMW rimane comunque impegnata verso le VE ed ha espresso ottimismo sulle sue prospettive per il prossimo trimestre.