Le vendite dei giochi first-party di Sony sono in calo dal 2020, secondo un rapporto

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Dal 2020 fino alla fine dell'ultimo anno finanziario, Sony ha faticato a vendere giochi first-party. C'è stato un declino costante, anche con alcune uscite importanti come God of War: Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2 e Astro Bot, poiché molti giocatori continuano a pensare che la generazione PS5 abbia avuto carenza di uscite.

I dati, raccolti da Game File, mostrano la prova di molte delle sensazioni che il pubblico già provava da anni. È interessante notare, però, che Sony ha registrato un aumento verso la fine dell'ultimo anno finanziario, subito dopo l'uscita di Ghost of Yotei. L'anno finanziario 2020 ha visto l'uscita del predecessore di Ghost of Yotei, Ghost of Tsushima, così come The Last of Us: Part II, ma anche rispetto agli anni precedenti, la maggior parte delle vendite di Sony di prima parte è stata in costante calo negli anni 2020.

È facile indicare un flop come Concord, o un gioco che non ha lasciato l'impressione che Sony voleva, come Marathon, e dire che sono l'unica ragione dietro questo schema, ma sembra troppo semplice. Sony ha costruito il suo ecosistema attorno a una o due grandi uscite first-party all'anno. Ha tutte le uova in uno o due pani, e questo significa che se quei giochi non vendono, vedremo più cifre come negli anni tra il 2021 e il 2024. Anche con i recenti remake, remaster e altro ancora, Sony non riesce comunque a mostrare una crescita costante nei suoi titoli first-party. Speriamo che questa tendenza possa cambiare in meglio, ma anche se milioni di console vengono vendute anno dopo anno, le persone hanno bisogno di giochi per giocarci sopra.