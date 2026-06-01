Le vendite della maglia dell'Arsenal di Gabriel Magalhães sono schizzate alle stelle dopo aver sbagliato un rigore chiave nella finale di Champions League
I tifosi dell'Arsenal sostengono Gabriel, rendendo la sua maglia la più venduta sul sito web dell'Arsenal dopo la finale.
Gabriel Magalhães ha sbagliato l'ultimo rigore ai rigori al termine della finale di Champions League tra PSG e Arsenal, ma nonostante il momento doloroso, i tifosi dell'Arsenal hanno mostrato il loro sostegno al difensore in modo molto significativo: comprandogli la maglia. Secondo The Athletic, le vendite delle maglie dell'Arsenal con il nome di Gabriel e il suo numero 6 sulla schiena sono aumentate del 350% nei due giorni successivi alla partita.
Nelle ore successive alla partita, il nome di Gabriel è stato il più popolare nelle vendite della maglia dell'Arsenal durante il fine settimana, e a un certo punto è stato addirittura il doppio di qualsiasi altro nome della rosa. E nella parata della vittoria di domenica, dove l'Arsenal ha festeggiato il titolo di Premier League, anche le camicie e le sciarpe di Gabriel sono state tra le più popolari indossate dai tifosi.
Subito dopo aver sbagliato il rigore, il suo rivale al PSG ma compagno di squadra brasiliano Marquinhos è andato subito ad abbracciarlo e confortarlo, sapendo cosa significa essere l'ultimo responsabile della sconfitta di una squadra. "Gabriel ha giocato una stagione straordinaria con l'Arsenal, dimostrando di essere uno dei migliori difensori al mondo e ha dimostrato a tutti che è un grande giocatore. Non meritava di portare tutto quel peso, quel momento di sconfitta, sulle spalle. E in Brasile, ci serve per la Coppa del Mondo", ha detto il capitano del PSG.