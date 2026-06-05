Le vendite della Switch 2 crollano dopo l'aumento dei prezzi di Nintendo in Giappone

HQ

Nemmeno Nintendo è immune all'aumento dei prezzi dei componenti e, all'inizio di maggio, l'azienda annunciò che avrebbe aumentato il prezzo della Switch 2 a settembre dell'equivalente di 50 $ / 30 € (l'aumento delle sterline non è ancora stato reso noto). In Giappone, tuttavia, il prezzo fu aumentato di ¥10.000 già il 25 maggio, e ora che Famitsu ha riportato i dati di vendita della scorsa settimana, possiamo vedere le conseguenze.

Si scopre che la console ha registrato un calo enorme del numero di unità vendute rispetto alla settimana precedente, ragionevolmente attribuibile all'aumento di prezzo. La settimana precedente erano state vendute 247.880 unità, e la scorsa solo 31.751 - una diminuzione di quasi il 90%.

Curiosamente, Nintendo ha recentemente alzato le sue previsioni per la Switch 2, nonostante l'aumento del prezzo. Le voci suggeriscono che questa settimana arriverà un nuovo Nintendo Direct, e le aspettative sono naturalmente altissime su cosa potrebbe aumentare le vendite della Switch 2, nonostante il costo dell'unità sia più alta. Potrebbe essere il momento che un certo idraulico si lanciasse di nuovo per nuove avventure?