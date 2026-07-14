Le vendite delle console sono destinate a crollare di quasi il 20% nel 2026, secondo un nuovo rapporto

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Anche se Nintendo ha celebrato un successo di vendita dopo l'altro con la Switch 2 lo scorso anno, le prospettive per i videogiochi come fenomeno restano cupe. Nonostante il dispositivo ibrido che si vendeva rapidamente, GamesIndustry.biz riporta ora che uno studio di S&P Global Market Intelligence Kagan indica che le vendite di console nel 2026 dovrebbero diminuire del 19,5% a un totale di 33,9 milioni di unità.

Un problema importante, ovviamente, sono i prezzi elevati delle console, così come il fatto che sia PlayStation 5 che Xbox Series S/X sono ormai hardware piuttosto obsoleto. Gli analisti di S&P criticano anche le strategie complessive e la mancanza di giochi (un problema che si estende anche alla Switch 2, dove i nuovi titoli dei franchise più importanti di Nintendo sono visibilmente assenti).

La speranza è che i prezzi dei chip inizino a diminuire nel 2028 affinché Microsoft e Sony possano lanciare PlayStation 6 e Project Helix a prezzi ragionevolmente accessibili, ma allo stato attuale si ritiene che nemmeno Grand Theft Auto VI, esclusivo per console, riuscirà a evitare un enorme calo delle vendite.