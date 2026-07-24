Le vendite dello Steam Deck sarebbero diminuite di oltre l'80% dall'aumento dei prezzi di Valve

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L'aumento del prezzo dello Steam Deck sembrava inevitabile, considerando il costo più alto dei componenti per l'hardware da gaming in questi giorni, ma anche se possiamo capire perché Valve abbia dovuto alzare i prezzi, non significa che i consumatori siano altrettanto disposti a comprare il PC portatile. Le vendite del tempo amato Steam Deck sembrano essere crollate dopo l'aumento dei prezzi.

Un nuovo rapporto di Boiling Steam mostra che le vendite dello Steam Deck sono diminuite dell'82% da quando sono stati introdotti gli aumenti di prezzo. Ha trovato questa cifra guardando le classifiche dei ricavi di Steam, il prezzo medio di vendita, la suddivisione delle vendite tra diversi modelli di Steam Deck e i dati del affidabile SteamDB. Considerando che lo Steam Deck è aumentato di prezzo del 40% in alcuni punti, ed è ora più costoso di una PS5 e solo £10 in meno rispetto al modello Pro, non sorprende che la gente non voglia spendere così tanto per un PC portatile. Dando un'occhiata alla versione britannica dello Steam Store, però, ci viene detto che il modello OLED da 1TB dello Steam Deck è attualmente esaurito, il che significa che le vendite potrebbero non essere così disastrose come si pensava inizialmente. O forse le azioni erano basse comunque.

Quando era il 40% più economico, lo Steam Deck era uno dei migliori acquisti per il gaming su PC per chi voleva ampliare la portabilità. Le sue funzionalità e SteamOS significavano che, anche se non era il PC più potente, offriva ciò che altri non potevano a un prezzo molto più accettabile. Ora, se hai intenzione di spendere £800 per un PC portatile, forse ti conviene guardare ad altri modelli per un'alternativa più economica o più potente.